Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İnşaat firması sahibi FETÖ'den gözaltına alındı

Kayseri'de, sosyal medya hesaplarından FETÖ'ye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen inşaat firması sahibi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre inşaat firması sahibi A.T.'nin sosyal medya hesaplarından FETÖ'ye yönelik paylaşımlar yaptığı ve örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programı kullandığı belirlendi.
 
İnşaat firması sahibi A.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ŞAHİ 209 EMT Elektromanyetik Top sisteminin saha atış testleri

ŞAHİ 209 EMT Elektromanyetik Top sisteminin saha atış testleri

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

Khabib Nurmagomedov-Floyd Mayweather maçı için çılgın rakam

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA