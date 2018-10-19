İnşaat firması sahibi FETÖ'den gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre inşaat firması sahibi A.T.'nin sosyal medya hesaplarından FETÖ'ye yönelik paylaşımlar yaptığı ve örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock programı kullandığı belirlendi.

İnşaat firması sahibi A.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.