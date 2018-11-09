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İnşaat firması sahibi iş yerinde öldürüldü, sekreteri yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat firması sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı av tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi, sekreteri Revzan Akbulut (27) ise yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • DHA
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Olay, saat 11.00 sıralarında, ilçeye bağlı Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasında meydana geldi. Mehmet Yamer'e ait iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda, vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği Yamer, yaşamını yitirirken, sekreteri Revzan Akbulut ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Akbulut'u ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yamer'in cansız bedeni ise olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
 
Öte yandan aynı iş yerinin 1 hafta önce de kurşunlandığı öğrenildi.

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