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İnşaat işçilerinin kaldığı 32 yataklı konteyner ev yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alevlere teslim oldu.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 07:21 - Güncelleme:
İnşaat işçilerinin kaldığı 32 yataklı konteyner ev yandı
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Yangın, Hürriyet Mahallesi Başmaslak Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. 32 yataklı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı. Devriye Ekipler Grup Amirliği ekipleri de yangın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, konteyner ev küle döndü.

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

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