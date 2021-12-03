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İnşaatın temel kazısı çöktü, yan binaya zarar verdi

Ankara'da bir inşaatın temel kazısı nedeniyle 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin bir bölümü çöktü.

AA3 Aralık 2021 Cuma 06:35 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 06:35
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Mamak Başak Mahallesi Özalp Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda, gece yarısı çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle inşaat alanının bitişiğinde, iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı binanın girişindeki dükkanın "çıkma" olarak tabir edilen bölümünde de çökme oluştu.

Olay sonrası kuruyemiş satılan dükkandaki malzemelerin bir bölümü, çöken toprak yığınıyla inşaat alanına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kordon altına aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Belediyesine bağlı ekipler de alanda inceleme yaptı.

Olay sırasında iş yerinin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

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