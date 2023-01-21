İnşaatlardan ve bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından son günlerde artan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı.

Bazı bağ evleri ve inşaatlardan hırsızlık yapan, motosikletleri çalan zanlıların adreslerini belirleyen ekipler, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Zeytinli Mahallesi Kocaçınar mevkisinde M.A'ya ait eve yapılan baskında, çalıntı 5 motosiklet, 8 jeneratör, 3 motorlu testere, 2 çapa motoru, 2 su motoru, kamera kayıt cihazı, 2 kırıcı delici, 2 akü, hava kompresörü, 2 kaynak makinesi ve 2 oto amfisi ele geçirildi.



Şüphelilerin üst aramasında ise 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri M.A, O.V, B.Ş. ve B.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.