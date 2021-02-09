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  • İnşaatta biriken suyu boşaltmak isterken akıma kapılan 34 yaşındaki adam öldü
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İnşaatta biriken suyu boşaltmak isterken akıma kapılan 34 yaşındaki adam öldü

Antalya'da inşaat alanında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılan Ahmet Sarımehmetoğlu (34) hayatını kaybetti.

DHA09 Şubat 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 14:52
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Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi Telliler Sokak'taki bir inşaat alanında mülk sahibi olduğu ve ara sıra yardım gittiği öğrenilen Ahmet Sarımehmetoğlu, saat 08.00 sıralarında inşaat alında biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırırken akıma kapıldı. Yere yığılan Sarımehmetoğlu'nu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Sarımehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Sarımehmetoğlu'nın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.

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