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Aydın'da inşaatta iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, inşaattaki iskelenin çökmesiyle yaklaşık 35 metreden düşen işçi Mustafa Uzun (20), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yapımı sürdürülen binada işçi olarak çalışan Mustafa Uzun, inşaat iskelesinin çökmesiyle yaklaşık 35 metreden zemine çakıldı. Uzun'un düştüğünü görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
 
3 ay önce çalışmak için Ordu'dan Nazilli'ye geldiği belirtilen Mustafa Uzun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 

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