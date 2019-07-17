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İnşaatta kenevir yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, inşaatta kenevir bitkisi yetiştiren cezaevi firarisi yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güre Mahallesi'nde bir inşaatta bekçilik yapan M.Y'nin kenevir yetiştirdiğini belirledi.
 
Operasyonla gözaltına alınan M.Y'nin çalıştığı inşaatta yapılan aramada, bir kilogram kenevir tohumu ve 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.
 
Cezaevi firarisi olduğu anlaşılan M.Y'nin, 8 hırsızlık, 2 konut dokunulmazlığını ihlal, 2 göçmen kaçakçılığı, hükümlü ve tutuklunun kaçması, belgede sahtecilik ve iftira olmak üzere toplam 15 ayrı suçtan arama kaydı olduğu tespit edildi.
 
M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

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