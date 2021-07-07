İnşaattaki boşluktan düşen işçi öldü

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:25

Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesi'nde özel bir firmaya ait inşaatta çalışan Afganistan uyruklu Murat Meyde (44), 11'inci katta bulunduğu sırada dengesini yitirerek boşluktan ikinci kata düştü.

Meyde'nin hareketsiz olduğunu gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, işçinin öldüğünü belirledi.

İşçinin cesedi, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

İnşaata gelen ve ölen işçinin oğlu olduğu öğrenilen kişi, uzun süre gözyaşı döktü.