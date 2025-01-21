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  • 'İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz' diyerek uyardı! Bakan Fidan'dan kritik Gazze mesajı
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'İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz' diyerek uyardı! Bakan Fidan'dan kritik Gazze mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki ateşkes sonrası yeni bir çatışmanın çıkmamasını dileyerek, 'Ateşkesin devam etmesi önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli.' dedi.

21 Ocak 2025 Salı 20:53 - Güncelleme:
'İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz' diyerek uyardı! Bakan Fidan'dan kritik Gazze mesajı
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Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile Dışişleri Bakanlığındaki Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz." diyen Fidan, kendilerinin bundan sonraki diplomatik enerjilerini hem insani yardımların hem yeniden inşa ve imar faaliyetlerinin koordinasyonuna yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Fidan, geçen haftaya kadar yoğun bir şekilde ateşkes için uğraştıklarını belirterek, "Bundan sonra da yeniden imar için inşallah uğraşmayı istiyoruz. Dolayısıyla ateşkesin devam etmesi önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli." diye konuştu.

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