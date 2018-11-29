İnsan Hakları Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nca (TİHEK), "İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek" temalı uluslararası sempozyum düzenlenecek.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 6-7 Aralık'ta düzenlenecek İnsan Hakları Zirvesi'nde, Filistin'den Malezya'ya, Togo'dan Cezayir'e, Maldivler'den, Bangladeş'e, İngiltere'den Avustralya'ya kadar 3 kıtadan, 16 ülkenin insan hakları uzmanları, üst düzey yetkililer ve akademisyenler bir araya gelecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılımı beklenen zirvede, "insan haklarına farklı yaklaşımlar, modern anlamda kabul edilen teori ve pratiklerin sorgulanması, insan hakları uygulamalarına ilişkin ülke örnekleri ve deneyimleri, insan hakları güvenlik ve terör ile İslam ve insan hakları" konuları, 6 oturumla ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, insanlığın büyük savaşlara, göçlere, soykırımlara ve vahşetlere maruz kaldığını, İslam karşıtlığı, nefret söylemi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın arttığı çağımızda insan haklarının samimiyet sorunu yaşadığını belirtti.

İnsan haklarının herkesin hakkı olduğunu ancak terör örgütlerinin insan haklarını kendileri için bir kalkan olarak kullanmalarına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade eden Arslan, sempozyumun bu yönüyle de önemli olduğunu kaydetti.

Arslan, "Mevcut küresel sistem içinde hakim insan hakları anlayışının, başta İslam dünyasının kadim değerleri olmak üzere, farklı medeniyetler ve değerler sisteminden beslenmesi sonucunda, hem zenginleşeceğine hem de daha sahici bir evrenselleşme sürecine gireceğine inanarak, insan haklarını seküler bir anlayışa mahkum etmenin ne derece doğru olduğu da sempozyumda gündeme getirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin insan haklarının korunup geliştirilmesine önem verdiğini, TİHEK'in de bu bağlamda kurulduğunu vurgulayan Arslan, kurumun insan hakları alanında ülkeye ve tüm dünyaya değer katmayı arzuladığını belirtti.

Arslan, sempozyumun hemen akabinde, kurumun davetine icabet eden ulusal insan hakları kurumları ile ortak çalışma alanları, usulü ve sürdürülebilirliği konusunda da istişarelerde bulunulacağını ifade ederek, "Hedefimiz tüm insanlığı insan haklarını yeniden düşünmeye sevk etmek. İstanbul-Şişli Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek İnsan Hakları Zirvesi'ne tüm ilgilileri davet ediyorum." ifadelerini kullandı.