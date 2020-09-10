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İnsan kaçakçılığı yapan 3 kişiye 1 milyon lira ceza kesildi

Güvenlik güçleri, Van'da insan kaçakçılarına operasyon düzenleyip 3 kişiyi gözaltına aldı. 106 sığınmacıyı yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlara, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

AA10 Eylül 2020 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 15:37
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Van'ın Erciş ilçesinde 106 sığınmacıyı yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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