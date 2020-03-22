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İnsanlar evlere kapandı, aç kalan sokak köpeklerini hayvanseverler besledi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlere kapanınca aç kalan sokak hayvanlara yiyecek götürdü.

DHA22 Mart 2020 Pazar 11:47 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:47
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Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için alınan önlemler nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayınca, sokak hayvanları aç kaldı. Gelibolu'da aç kalan sokak köpeklerinin yardımına ise, gönüllü hayvan dostları koştu. Gönüllüler, mamalarla sokak hayvanlarını besledi. İlçenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 20 kilometrelik bir alanı tarayan hayvanseveler, hem kendi imkanları hem de yardımseverler tarafından alınan mamalarla sokak köpeklerinin bulunduğu bölgelere gitti. 10 kişilik gönüllü ekip, sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

'HERKES KAPISININ ÖNÜNE BİR KAP YİYECEK KOYSUN'

Sokak hayvanlarına yardım eden Semra Seyhanaksel, “Virüs nedeniyle insanların sokağa çıkamamasından ve iş yerlerinin çoğunun kapalı olmasından dolayı bölgede aç kalan sokak köpekleri yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Bu zor zamanda onların da yiyeceğe ihtiyacı olduğundan, 40'a yakın köpeğe, yardımsever esnafımızın aldığı mamalar ve kendi imkanlarımızla aldığımız yiyecekleri götürüp, besliyoruz. Bize alışıklar, bizi fark edince hemen toplaşıyorlar. Lütfen herkes kapısının önüne bir kap su ve yiyecek koysun“ dedi.

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