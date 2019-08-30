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İnsanlık düşmanları böyle görüntülendi 

Çeşitli illerde 27 noktada ormanları ateşe veren terör örgütü PKK’ya bağlı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ yakayı ele verdi. Mobil kameralara yakalanan gruptan 3 kişi İzmir polisinin operasyonuyla yakalandı. 

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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 20 Ağustos 2019 tarihinde ormanı yaktıkları iddia edilen 3 kişi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün mobil kameralarına saniye saniye yansıdı. 360 derecelik kamerada yangının başlama anı ve kişilerin bölgeden ayrılışları yer alırken, söz konusu kişiler, kameralardan tespit edilerek İzmir polisi tarafından operasyonla yakalandı. 

Ege başta olmak üzere iki aydır Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının arkasından terör örgütü PKK’nın uzantısı çıkmıştı. 

500 HEKTAR KÜL OLDU 

Ormanlara kast edip ateşe veren hainler sabotajla yaktıkları yüzlerce hektarlık alanı tek tek sıralayarak hepsinin kendileri tarafından yakıldığını açıkladı. Terör örgütü PKK’ya bağlı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ adlı terörist grup yayınladıkları bir bildiriyle orman yangınlarını üstlendi. PKK’nın üstlendiği yangınlardan biri de İzmir’de meydana gelmişti. 2 gün boyunca rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında onlarca hayvan yanarak can vermiş, 500 hektar alan ise kül olmuştu. 

ACIMASIZCA YAKTILAR 

İzmir’deki orman yangını başta olmak üzere Muğla, Kütahya, İstanbul gibi birçok noktada çıkan yangınların ardından hükümeti suçlayan CHP ve HDP terör örgütünün yangınları üstlenmesiyle sessizliğe gömüldü. CHP ve HDP, PKK’nın birçok ilde 27 noktada yaktığı yüzlerce ormanla gerçekleştirdiği doğa katliamına sessiz kaldı. İki parti sözde çevresel duyarlılık adına Gezi Parkı olayları, İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük projelerin yapımında ortalığı birbirine katmıştı. 

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