İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Eylül 2020 Çarşamba / 14 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3846
  • EURO
    8,7665
  • ALTIN
    466.611
  • BIST100
    1084.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Havale geçiren küçük kızı hastaneye çöp kamyonu yetiştirdi
Güncel

İnsanlık ölmemiş dedirten olay! Havale geçiren küçük kızı hastaneye çöp kamyonu yetiştirdi

Şanlıurfa'da havale geçiren küçük kızın annesinin yardım çağrısına, o esnada sokakta çöp toplayan temizlik görevlileri yetişti. Küçük kızı hastaneye yetiştiren işçilerden çöp kamyonunun şoförü Eyyüp Yıldız, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 15:30
ABONE OL

Eyyübiye ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, bir annenin kucağındaki küçük kızıyla sokakta yardım çığlığını duydu. İşlerini bırakarak, anne ve kızının yardımına koşan görevliler, küçük kızın havale geçirdiğini fark etti. Ambulansı beklemenin, küçük kız için tehlikeli olabileceğini düşünen işçiler, anne ve kızını çöp kamyonu ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Annesinin kucağında acil servise götürülen küçük kız, tedaviye alındı. Küçük kızı hastaneye yetiştiren işçilerden çöp kamyonunun şoförü Eyyüp Yıldız, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.