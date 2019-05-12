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İnsanlıkla aranızda uçurum var

Haber takibi esnasında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı hakkında sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki yağdı.

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Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken önceki gün Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan Anadolu Ajansı (AA) Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları yeniden başladı. Nişancı’nın kaybolduğu bölgede önceki gün hava kararana kadar arama kurtarma çalışması yapan yaklaşık 100 kişilik AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, gece verilen aranın ardından arama faaliyetlerini sürdürdü.

İHA’LAR İŞ BAŞINDA

Aramalar, gece İHA’ların termal kameralarla da çalışma yaptığı vadi ile uçurumun alt bölgesindeki derede gerçekleştiriliyor. Bölgenin hem Trabzon hem de Bayburt tarafından sürdürülen arama faaliyetlerine, Rize’den gelen dalgıçlar da dere içindeki aramalarla dâhil oldu. Arazi şartları nedeniyle güçlükle ilerleyen arama çalışmalarına Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de eşlik edecek. 

UMED HAREKETE GEÇTİ 

Nişancı’nın geçirdiği kazanın sosyal medya da duyurulmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısından yorumlar peşi sıra geldi. İnsanlık dışı yorumlar için Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), harekete geçti. Dernek, sosyal medya ve internet yoluyla ‘nefret’ ve ‘hakaret’ suçu işleyenler hakkında hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı. UMED’den yapılan açıklamada, “Bilişim komisyonumuzun yaptığı inceleme sonucunda, sosyal medya ve internet yoluyla ‘nefret’, ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama’ suçunu işleyenler hakkında hukuki mücadele başlatacağımızın bilinmesini istiyoruz. Çevirim içi olan bu düşmanlığa karşı hukuki haklarımızı kullanmak en tabii hakkımızdır” denildi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı da, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte suç unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımları yapan kişiler hakkında adli işlem başlattı. 

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