5 Ağustos 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:55

Yangınlara müdahale etmek için Marmaris Delikliyol Koyu'na gittiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz, istediği gibi çekim yapıp kahramanlık hikayelerinde yer alamayınca hükümete ve itfaiyeye iftira attı.

Maz, kendi imkanlarıyla açtıkları yol ve çektikleri hortum ile tepedeki yangını söndürmek istediklerini buna karşılık ise sularının kesildiğini ve hortumlarının aşağıya çekildiğini dile getirdi. Yangının yanı sıra bilinçsizce alevlere müdahale etmeye kalkanlarla da uğraşan itfaiye görevlileri Maz'ın iftiralarını yanıtsız bırakmadı.

FENOMENLERİN KOZALAK PATLAMASINDAN HABERLERİ YOK

Hamza Yılmaz isimli itfaiyeci, Batuhan Onur Maz'ın 'küçücük yer' dediği bölgenin kozalak tutuşması nedeniyle birden parladığını ve yola doğru yayıldığını söyledi. İnsanların bu şekilde alevlerin arasından kaçmasının mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, ormanın bir anda tutuşması nedeniyle vatandaşların girişine izin verilmediğini ifade etti. Hamza Yılmaz'ın fenomene verdiği cevap şöyle: