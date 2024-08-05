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Bakan Uraloğlu, saat 13'te Instagram yetkilileriyle görüşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, saat 13.00'te Instagram yetkilileri ile bir araya gelecek.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, saat 13'te Instagram yetkilileriyle görüşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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