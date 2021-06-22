İnteraktif Reklamcılık Derneği Türkiye'de 10. Yılını Kutluyor...

22 Haziran 2021 Salı 23:08 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 23:08

Amerika'da 25 yıl önce temelleri atılan, 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği olan Interactive Advertising Bureau (IAB), Türkiye'de İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) olarak 10. yılını kutluyor.

Yayıncılardan, reklamverenlerden ve reklam ajanslarından oluşan 149 üyeyi aynı çatı altında toplayan IAB, 10 yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler ile pazarlama iletişimi ve reklamcılık sektörünün dijital çalışmalarına önemli katkılar sağladı.

Sektöre kılavuzluk yapıyor

Sektör ve kamu önünde sektör adına referans ve bilirkişi konumunda olan IAB'nin Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor. 2007'de bir platform olarak kurulan ve 2011'in Temmuz ayında dernekleşen İnteraktif Reklamcılık Derneği, Avrupa organizasyonuna bağlı bir yapı olarak dijital sektörün ülkemizdeki en güçlü temsilcisi konumunda yer alıyor. IAB, hedefleri doğrultusunda eğitimden, endüstri standartlarının oluşturulmasına, yarışmalardan çeşitli seminer, webinar, canlı yayın gibi etkinliklere sektörel araştırmalardan rapor ve makale yayınlamaya kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor.

İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), aynı zamanda IAB Europe Yönetim Kurulu'nda yer alıyor ve dijital ekosistemi ülkemiz ve globalde yaşanan gelişmeler ışığında birebir takip ederek çözümler üretiyor.

Gündemde yer alan konularda değer yaratan işlere imza attı

IAB'nin tüm faaliyetleri sektör profesyonellerinden oluşan 30 kişilik Yönetim Kurulu'nun, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kurulan çeşitli Yürütme Kurulları ve Çalışma Grupları'ndaki 200'e yakın sektör profesyonelinin ve 5 kişilik profesyonel kadronun çalışmaları ile yürütülüyor.

IAB, 10 yıldır yaptığı araştırmalar, artan sayıdaki içerik ve raporları, yeni eğitim programları, IAB Avrupa ve IAB Tech Lab bünyesindeki teknik çalışmaları ve sektörün sorunlarına dair farkındalık yaratma yönünde attığı adımlarla, gündemde yer alan her konuya dokunan işlere imza attı.

Birçok rapora imza attı

IAB Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın, geçtiğimiz 10 yılda internet ölçümlemesinden dijital reklamları ödüllendirildiği MIXX AWARDS Türkiye yarışmasına, programatik reklamcılıktan marka güvenliğine, influencer pazarlamasından ses reklamcılığına, değişen tüketici alışkanlıklarından yeni trendlere, oyundan üçüncü parti çerez sonrası döneme ve sektörün gündeminde olan birçok konuda yayın, raporlar, makale ve kılavuz hazırlandığına işaret etti.

Pandemide faaliyetler hızlanarak devam etti

Dijital ekonominin dijitale katkısından dijital reklamın markaya etkisine, dijital reklamcılıkta insan kaynağından Influencer pazarlamasına, Covid-19'un dijital reklam yatırımlarına etkisinden teknoloji ve yeni trendlere kadar pek çok konuda araştırma ve anketler gerçekleştirip sektörle paylaştıklarını belirten Akalın, yapılan diğer çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Pandemi öncesinde yüz yüze yaptığımız seminer, panel, forum, üye bilgilendirme toplantıları gibi etkinliklere pandemi döneminde de hız kesmedik. Tüm bu etkinlikleri daha da yoğun bir şekilde online ortamda gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak, 2020'nin Nisan ayında başlattığımız ve şimdiye kadar 28 yayına imza atılan #IABTRSektörSohbetleri canlı yayın serisinde, 57 farklı sektör profesyonelini konuk ettik ve sektörün ihtiyaç duyduğu, merak ettiği birbirinden önemli birçok konuyla sektörün bilgisini taze tutmaya, yenilik ve gelişmeleri paylaşmaya, sektöre katma değer yaratmaya çalıştık. 10 yıldır bu bilinçle, dijital reklamcılık ekosisteminde yaşanan global, ulusal tüm gelişme ve düzenlemeleri takip ederek dijital reklamcılık ve pazarlama endüstrisindeki sürdürülebilir, sağlıklı bir büyüme için çalıştık.

10 Yıldır Çizgimiz Belli: Dijitaliz

10. yılımızı kutladığımız bu sene, 10 yıldır çizgimiz belli, dijitaliz diyoruz. Sektörün değişen çözüm ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştireceğimiz webinarlar, araştırmalar, raporlar, eğitimlerle; sektör dernekleriyle iş birliği içerisinde yapacağımız çalışmalarla ve katma değer yaratan faaliyetlerimizle gelecek 10 yılları da dijital reklamcılık endüstrisini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.

IAB, İnteraktif Reklamcılık Derneği Hakkında:

1996 yılında Amerika'da kurulan, bugün 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB (Interactive Advertising Bureau) tüm dünyada dijital reklamcılık endüstrisinin sürdürülebilir sağlıklı gelişimine destek vermektedir.

IAB'nin Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye'de 23 sektör temsilcisi ile 2007'de bir platform olarak kurulan, 2011 Temmuz ayında dernekleşen İnteraktif Reklamcılık Derneği bugün aynı çatı altında temsil edilen yayıncı, reklamveren ve ajanslardan oluşan 146 üyesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İnteraktif Reklamcılık Derneği, IAB, hedefleri doğrultusunda eğitimden, endüstriyel standartların oluşturulmasına, yarışmalardan sektörel araştırmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara interaktif iletişimin katma değerini anlatmakta, kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlamaktadır.