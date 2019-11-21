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İnternet dizisinin oyuncuları olay çıkardı: Şişle kovalayıp darp ettiler

Adana'da çekilen ve internet üzerinden yayınlanan dizide oyunculuk yapan iki kişi, ciğerci dükkanında selamlaşma yüzünden tartıştıkları şahısları şişle kovalayıp darp etti. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı.

  • İHA
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir ciğerci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, konusu suç olan ve internet üzerinden yayınlanan, geçtiğimiz günlerde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği diziler arasında yer alan dizinin oyuncuları Cengizhan Y. ve Burak A., ciğercide Hüseyin A. ve Abdullah H. ile selamlaşma yüzünden tartıştı. Dizi oyuncuları ciğer şişiyle kovaladığı Hüseyin A.’yı ve Abdullah H.'yi bir süre sonra yakalayarak darp etti. Oyuncular, A.’nın ruhsatlı silahını da gasp ederek kaçtı.
 
Hüseyin A. ve Abdullah H. Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, Seyhan Araştırma ekipleri şikayet üzerine zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda çevrede bulunan güvenlik kameraları inceleme altına alarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler gerçekleştirdiği operasyonda Burak A. ile Cengizhan Y.'yi gasp ettikleri silahla bilikte gözaltına aldı. Yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hakim karşısına çıkan şüphelilerden Cengiz Y. tutuklandı, Burak A. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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