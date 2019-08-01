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İnternet dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama

İstanbul’da, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Dolandırdıkları kişilerden aktarılan paraları banka ATM’lerinden çeken şüpheliler, polis tarafından suçüstü yakalandı.

  • DHA
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 11 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında bazı ilçelerde banka ATM’lerine çok sayıda kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirerek müşterilerin kart bilgilerini ve şifrelerini kopyalayan ve kopya kartlarla para çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
 
Soruşturma kapsamında, banka ATM’lerinin kapalı devre güvenlik kamera görüntülerini izleyen siber polisi, şebeke üyelerinin eşkal ve kimlik bilgilerini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı alan emniyet ekipleri, zanlıların kaldıkları adreslere yapılan baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Baskında yakalanan şebeke üyesi 6 şüphelinin tespiti yapılan 15 farklı kopyalama işlemi gerçekleştirdikleri, 62 vatandaşın kart bilgilerini kopyalama yöntemi ile 50 bin lira para çektikleri belirlendi.
 
DOLANDIRICILAR, KENDİLERİNİ KARŞI TARAFA BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI
 
Siber polisinin yaptığı ikinci operasyonda, dolandırıcıların, aradıkları kişilere kendilerini banka yetkilisi ya da görevlisi olarak tanıttıklarını, kişilerden aldıkları bilgilerle internet bankacılığını kullanarak e-ticaret siteleri üzerinden ürün alıp sahte haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.
 
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 dolandırıcı gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede çok sayıda vatandaş bilgisi ve e-ticaret sitesinden sipariş bilgisi olduğu ortaya çıktı. İncelemelerde 3 farklı kişinin hesabından değişik tarihlerde 71 bin lira çektikleri tespit edildi.
 
SAHTE BELGELERLE YENİ BİR DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ
 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen son operasyon, yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. E-ticaret sitesi üzerinden ürün satışı yapan kişileri ağlarına düşüren şebekeye yönelik operasyonda, şebeke üyeleri, hazırladıkları sahte EFT belgelerini telefon mesajıyla göndererek söz konusu ürünü alıp ayrıldıkları, dolandırılan kişiler ise banka hesaplarını kontrol ettiklerinde hesaba para yatmadığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelileri telefonla arayan mağdurlar, ulaşamayınca suç duyurusunda bulundu.
 
Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen polis, operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin 13 farklı dolandırıcılık eyleminde 70 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
 
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 3 farklı operasyonda yakalanan 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Öte yandan, güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin ATM cihazlarına kopyalama aparatı yerleştirdikleri anlar ve banka ATM’lerinden para çeken şebeke üyelerinin polis tarafından suçüstü yakalanmaları yer alıyor.
 

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