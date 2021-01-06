İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ocak 2021 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3308
  • EURO
    9,0502
  • ALTIN
    461.391
  • BIST100
    1506.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnternet kafeler öğrenciler için EBA destek noktaları oldu
Güncel

İnternet kafeler öğrenciler için EBA destek noktaları oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde internet kafeler, uzaktan eğitim olanağından yararlanamayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olarak hizmet veriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Yeni Mahalle'deki EBA destek noktasını ziyaret ederek, ders gören öğrencilerle sohbet etti.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:16
ABONE OL

Kaymakamlık ve belediye tarafından 6 mahallede bulunan internet kafeler kiralanarak EBA destek noktalarına dönüştürüldü.

Öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında günün belirli saatlerinde canlı derslere katılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Yeni Mahalle'deki EBA destek noktasını ziyaret ederek, ders gören öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Çam, daha önce 3 kadın merkezinde, şimdi de internet kafelerde EBA destek noktaları oluşturduklarını söyledi.

Destek noktalarından öğrencilerin hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde faydalandığını aktaran Çam, "Bu projeyi yaparken hem çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak hem de işlerinden kaynaklı zorluk çeken işletmelerimize bir nebze olsun can suyu vermek istedik." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.