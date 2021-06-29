İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı gerçekleştiriliyor

29 Haziran 2021 Salı 09:45 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 09:51

İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi olarak 'İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı' gerçekleştirilecek. Çalıştayda star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da konuşmacı olarak yer alacak.

ÇALIŞTAYIN ARKA PLANI VE AMACI

İnternet teknolojisinde yaşanan gelişmelerin medya sektörünü etkilemesiyle haber, gazeteci ve kitle ilişkisi köklü bir dönüşüme uğramıştır. İletişim alanında yaşanan dijital sıçramanın, medyanın haber üretimi ve haberin tüketiciye aktarılması süreçlerindeki pratikleri değiştiren niteliği, hem gazetecilik anlayışının hem de haberin kendisine yüklenen anlamın yeniden kurulmasını beraberinde getirmiştir. İnternetin doğasında barındırdığı hız, etkileşim, güncellenebilirlik, düşük maliyet, multi-medya özelliklerinin kullanımı internet medyasının geleneksel medya karşısında oldukça önemli bir güç elde etmesine yol açmıştır.

Bu bağlamda, geleneksel medyadan farklı olarak internet medyası, adem-i merkeziyetçi ve esnek örgütlenmeye, içeriklerin bir zaman kısıtına bağlı kalmaksızın hızla yayılmasına, sürekli ve hızlı haber güncellemesine, haberin farklı formatlarda sunumuna, okur/dinleyici/izleyiciye anında ulaşmaya, kitle ile yüksek etkileşime, kamuoyunun habere ücretsiz erişimine imkan vermiştir. Ayrıca, kimilerine göre geleneksel medyayı tamamlayıcı mahiyette kimilerine göre ise geleneksel medyaya alternatif olarak ortaya çıkan internet medyasının varlığı, medyadaki çoğulculuğu ve çoksesliliği güçlendirmiştir. Basılı gazetelerin kendilerini dijital ortama taşımalarının yanı sıra yeni internet haber sitelerinin kurulması ve gazetecilerin sosyal medyanın imkânlarından yararlanmaya başlaması ülkemizdeki ifade ve basın özgürlüğüne katkı sağlamıştır.

Bununla birlikte, internet medyasının güçlü bir şekilde varlığını hissettirmesi, basın sektörüne dair yeni sorunların tartışılmasını da beraberinde getirmiştir. İnternet medyasına dair hukuki düzenleme eksikliği, internet medyasında içerik üretimi ve etik kurallar, internet medyasında çalışan basın mensuplarının hakları, internet medyasının denetimi, internet medyasının finansmanı gibi başlıklar altında toplanabilecek bu sorunlar, bu mecraya odaklanmayı ve birtakım önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Nitekim, konuya ilişkin farkındalığı artırmak için İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun, 6 Mart 2021 tarihinde düzenlenen "Dijital Dünya Çalıştayı"nda internet üzerinden yapılan gazetecilik faaliyetlerine değinerek, şu hususları ifade etmiştir:

"Dünyada ve Türkiye'de bilgi hızla fiziksel ortamdan dijital ortama taşınırken bu faaliyetleri düzenleyen kuralların kapsamlı şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnternet artık ana akım medyanın bir parçası haline gelirken, bu gerçeğe gözümüzü kapatamayız. İnternet, sosyal medya ifadelerini kullandığımızda aklımıza kaos geliyor. Elbette burada hassas bir denge gözetmek durumundayız. Kendi imkânlarıyla basit bir internet sitesi kuran, buradan bir tür yayıncılık faaliyeti yürüten kişilerle ile profesyonel gazetecileri birbirinden ayırmak elzemdir.

Bu ayrım, öncelikle, gazetecilik mesleğinin evrensel standartlarını muhafaza etmek ve gazetecileri korumak için gereklidir. Diğer yandan, sadece belirli bir mecra üzerinden çalıştıkları için gazetecilik yapanların mağdur edilmesi de kabul edilemez. Hep birlikte internet gazeteciliğinin mesleki standartlarını ortaya koymalı, bu alanı rasyonel ve şeffaf bir şekilde düzenlemeliyiz."

Bu bağlamda, İletişim Başkanlığı tarafından çözüme yönelik kuvvetli bir irade beyanının bir ifadesi olarak "İnternet Medyası ve Haberciliği" çalıştayının düzenlemesi planlanmıştır.

Bu çalıştayın amacı, medya sektöründeki yoğun dijitalleşme süreçlerine dikkat çekerek, internet medyasının sektöre getirdiği kazanımları değerlendirmek, internet medyasına dair sorunları analiz etmek ve sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymaktır.

ÇALIŞTAYIN TEMALARI

Çalıştayda öncelikle internet medyası hukuksal ve organizasyonel bir perspektifle ele alınacak, ardından internet medyasında denetim meselesi ve internet medyasının finansman boyutu analiz edilecektir. Bu bağlamda, çalıştayda aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla şu konuların ele alınması planlanmaktadır:

İnternet Haberciliği: Hukuksal ve Organizasyonel Perspektif

İnternet Haberciliğinin Tanımı ve Sınırları

İnternet Medyasında Organizasyonel Yapılanma ve Unvanlar

Basın Mensuplarının Hakları ve Düzenleme İhtiyacı

İnternet Gazeteciliğinin Denetimi

İnternet Medyasında Mesleki ve Etik Standartlar

İnternet Medyasında İçerik Üretimine Dair Sorunlar

Trafik ve Görünürlük Denetimi

Güvenirlik Sorunu

İnternet Medyasının Finansmanı

İnternet Medyasında Gelir Sistemi

Reklam Gelirleri Açısından Rekabet ve Sonuçları

Abonelik Sistemi

Fon Mekanizmaları

Çalıştayın Tarihi ve Yeri

29 Haziran 2021 / Saat: 10:00 / Zoom Konferans Uygulaması

Çalıştaya Dair Usul ve Yöntem

T.C. İletişim Başkanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun'un açılış konuşmasını yapacağı çalıştay, tek oturumda gerçekleştirilecektir. Bu tek oturumun kendi içinde katılımcıların fikirlerini ve yorumlarını dile getirebileceği turlar içermesi öngörülmektedir. Çalıştayın yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenmektedir. Çalıştayın moderatörlügü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar tarafından gerçekleştirilecektir.

Çalıştay Katılımcıları

Çalıştaya Cumhurbaşkanlığının, Bakanlıkların (Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) ve kamu kurumlarının (RTÜK, TRT ve BİK) temsilcileri ile medya sektöründen temsilciler ve akademisyenler katılacaktır.

Çalıştaya Dair Teknik Bilgi

Çalıştay Zoom Konferans Uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Zoom konferans uygulaması zoom.us/download linki üzerinden PC yada mobil cihaza indirilebilmektedir. Katılımcılar saat 9:30'da kendilerine gönderilen linke tıklayarak çalıştaya dâhil olacaktır. Toplantıya katılırken "İSİM, SOYİSİM –Unvan, Kurum" yazılması faydalı olacaktır. Toplantıya katılmak için sadece cihazınıza uygulamayı yüklemeniz yeterlidir. Kullanıcı hesabı oluşturmadan ya da giriş yapmadan doğrudan link tıklanarak, çalıştaya katılım sağlanabilecektir. Yaşanabilecek aksaklıklara müdahale edebilmek için toplantı öncesinde ve sırasında teknik destek ekibimiz hazır bulunacaktır. Toplantıdan 30 dk. önce bağlanıp, ses ve görüntüyü test etmek gerekmektedir.