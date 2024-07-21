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İnternet üzerinden sattığı ürünleri göndermeyen dolandırıcı tutuklandı

İstanbul'da internet üzerinden yedek parça satıp parasını aldığı ürünü göndermeyen dolandırıcı tutuklandı.

DHA21 Temmuz 2024 Pazar 10:19 - Güncelleme:
İnternet üzerinden sattığı ürünleri göndermeyen dolandırıcı tutuklandı
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İstanbul'da parasını aldığı 57 bin euro değerinde yedek parçayı göndermeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli Y.K.O. (42), yakalandı. Şüphelinin Dubai'de faaliyet gösteren bir Türk firmasını da benzer bir yöntemle 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de, M.Ö. (30) isimli kişi, yedek parça almak için internet üzerinden bir firma ile iletişime geçti. M.Ö., yaptıkları anlaşma gereği yedek parça ücreti olan 57 bin euroyu firma hesabına yatırdı. Parasını ödediği yedek parçanın gönderilmemesi üzerine M.Ö., polise gidip dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen firma yetkilisi Y.K.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin dolandırdığı parayı bankadan çekerken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Şüphelinin daha öncede Dubai'de faaliyet gösteren bir Türk firmasını, 3 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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