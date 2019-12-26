İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9375
  • EURO
    6,5902
  • ALTIN
    286.025
  • BIST100
    113993
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnternetten alışveriş yaptı, ambalajın içinden kum ve patates çıktı
Güncel

İnternetten alışveriş yaptı, ambalajın içinden kum ve patates çıktı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde internet üzerinden saat ve gözlük alışverişi yapan Mehmet Ecevit gelen kargo paketini açmasıyla şok yaşaması bir oldu. Ecevit'e gelen paketin içinden patates ve kum çıktı.

İHA26.12.2019  10:50 - Güncelleme: 26.12.2019  11:06
Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ecevit isimli vatandaş bir alışveriş sitesinden kendisine saat ve gözlük siparişi verdi.
 
Adresine gelen kargoyu açtığında içinden aldığı ürünler yerine başka şeyler çıktığını gören Mehmet Ecevit durumu sosyal medyada paylaşarak, “İnternetten verdiğiniz siparişlere çok dikkat ediniz. Gözlük ve saat siparişi verdik patates ve kum çıktı” yazarak arkadaşlarına uyarıda bulundu.
Mehmet Ecevit, “Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız adamları aradık ama telefonlarına ulaşılamıyor” dedi.

Akılalmaz olay! Çocuğa otomobil kullandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler
Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler

Büyük gözdağı: ABD'nin her yerine ulaşabilen füzeyi test ettiler

Depolama sorununa borlu çözüm
Depolama sorununa borlu çözüm

Depolama sorununa borlu çözüm

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.