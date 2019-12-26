İnternetten alışveriş yaptı, ambalajın içinden kum ve patates çıktı

İHA 26.12.2019 10:50 - Güncelleme: 26.12.2019 11:06

Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Ecevit isimli vatandaş bir alışveriş sitesinden kendisine saat ve gözlük siparişi verdi.

Adresine gelen kargoyu açtığında içinden aldığı ürünler yerine başka şeyler çıktığını gören Mehmet Ecevit durumu sosyal medyada paylaşarak, “İnternetten verdiğiniz siparişlere çok dikkat ediniz. Gözlük ve saat siparişi verdik patates ve kum çıktı” yazarak arkadaşlarına uyarıda bulundu.

Mehmet Ecevit, “Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız adamları aradık ama telefonlarına ulaşılamıyor” dedi.