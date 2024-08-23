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İnternetten ''görevi tamamla kazanç sağla'' vaadiyle dolandırıcılık

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, internetten oluşturdukları sisteme dahil olan kişilere verilen görevleri tamamladıkça kazanç elde edileceği vaadiyle 335 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 10:48 - Güncelleme:
İnternetten ''görevi tamamla kazanç sağla'' vaadiyle dolandırıcılık
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı çalışmalarını sürdürdü.

"Sanal devriye" ekiplerince internet üzerinde yapılan incelemelerde, bir siteye üye olan kişilerin sisteme dahil edildiği, kendilerine çeşitli görevler verildiği, görevleri tamamlayınca da kazanç elde edileceği vaadinde bulunulduğu belirlendi.

Çalışmalarda, sisteme dahil edilen kişilerden yaklaşık 335 bin lira haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Teknik takip sonucu Mersin, Kayseri, İstanbul, Antalya, Kırklareli ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, "görevi tamamla kazanç sağla" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde, suç unsuru niteliğinde çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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