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İnternetten yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdılar! 38 zanlı yakalandı

Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
İnternetten yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdılar! 38 zanlı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten yatırım vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Bursa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • Bursa
  • dolandırıcılık
  • gözaltı

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