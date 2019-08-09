Interpol Akdeniz korsanlarının peşinde   

Marmaris’te faaliyet gösteren bir yat kiralama şirketine ait ‘Ghost 3’ isimli yelkenli tekne, 13 Temmuz’da yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandı. Şüpheliler, takip cihazını sökerek bir koydaki sala bağladıkları yatla ortadan kayboldu. Şirket yetkilileri, 19 Temmuz’da kiralama süresi dolmasına rağmen teknenin teslim edilmemesi üzerine yelkenlinin çalındığını anladı.Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, teknenin Türk karasularından çıkartıldığının belirlenmesi üzerine teknenin bulunması ve şüphelinin yakalanması için Interpol ile bağlantıya geçti.

PROFESYONEL ÖRGÜT

Telaffuz edilen rakamlar yüksek olsa da, Akdeniz’de yılda ortalama 50 tekne çalındığı tahmin ediliyor. Çalınan bu turistik tekneler, başka ülkelerde yine aynı amaçla işletiliyor. Yat kiralama şirketi yöneticisi Haluk Pekşen, hırsızlığı Akdeniz’de uzun zamandır konuşulan çok profesyonel bir korsanlık suç örgütünün gerçekleştirdiğini savundu. Pekşen, “Birden çok pasaport kullanıyorlar. Pasaportları bir gün kullanıp otellerde bir günden fazla kalmıyorlar. Kaldıkları yerde sürekli nakit ödeme yapıyorlar. Çalanların kimliklerini, nerede nasıl organize olduklarını, örgütün büyük bir kısmını biliyoruz. Interpol’ün de devreye girmesiyle her yerde tekneyi arıyoruz, mutlaka bulacağız” diye konuştu. Hırsızlığın şirkete zararının 2 milyon dolar olduğunu belirten Pekşen, “Bunun ötesinde teknenin çok sayıda rezervasyonları var. Rezervasyonların yeniden planlanarak müşterilerin gönüllerinin alınması, bize olan güvenlerinin ayakta tutulması için olağan üstü çaba gösteriyoruz. Bize manevi zararı ağır oldu” şeklinde konuştu.