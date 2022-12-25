İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2022 Pazar / 2 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6893
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1079.77
  • BIST100
    5454.79
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye iadelerini istemişti! Arjantin'den Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz kararı
Güncel

Türkiye iadelerini istemişti! Arjantin'den Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz kararı

Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

AA25 Aralık 2022 Pazar 17:34 - Güncelleme:
Türkiye iadelerini istemişti! Arjantin'den Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz kararı
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.