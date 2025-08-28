İSTANBUL 29°C / 21°C
Interpol kırmızı bültenle arıyordu! İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, aralarında Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı bir şüphelinin de olduğu 9 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Interpol kırmızı bültenle arıyordu! İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan zanlının da aralarında olduğu 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen zanlıların adres ve kimliklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ'la irtibatlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tacikistan'ın talebi üzerine kırmızı bültenle İnterpol tarafından aranan şüpheli L.Y'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 118 bin Türk lirası, 12 bin 500 dolar, 2 bin avro, 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • DEAŞ operasyonu
  • İstanbul terör operasyonu
  • Interpol aranan şüpheli

Popüler Haberler
