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INTERPOL tarafından aranıyordu... Türk zanlı iade edildi

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, INTERPOL tarafından dolandırıcılık suçundan aranan Levent Aslan Aksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 19:50 - Güncelleme:
INTERPOL tarafından aranıyordu... Türk zanlı iade edildi
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Rusya, uluslararası aranan bir zanlıyı Türkiye'ye iade etti. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından aranan Türk vatandaşı Levent Aslan Aksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Volk, zanlının dolandırıcılık suçlamasıyla arandığını açıkladı.

Volk, zanlının suç ortağıyla birlikte 500 bin Euro tutarında dolandırıcılık suçunu işlediğine dair bilgi olduğunu aktarırken, zanlı Aksoy'un bugün Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan Türk yetkililere teslim edildiğini söyledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAKALANMIŞTI

Levent Aslan Aksoy geçtiğimiz yıl Temmuz ayında dolandırıcılık suçlaması nedeniyle Rusya'nın Soçi kentine kaçmış, Rus polisi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında gözaltına alınmıştı.

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