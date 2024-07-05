INTERPOL tarafından aranıyordu... Türk zanlı iade edildi

Rusya, uluslararası aranan bir zanlıyı Türkiye'ye iade etti. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaptığı açıklamada, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından aranan Türk vatandaşı Levent Aslan Aksoy'un Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Volk, zanlının dolandırıcılık suçlamasıyla arandığını açıkladı.

Volk, zanlının suç ortağıyla birlikte 500 bin Euro tutarında dolandırıcılık suçunu işlediğine dair bilgi olduğunu aktarırken, zanlı Aksoy'un bugün Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havaalanı'ndan Türk yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Levent Aslan Aksoy geçtiğimiz yıl Temmuz ayında dolandırıcılık suçlaması nedeniyle Rusya'nın Soçi kentine kaçmış, Rus polisi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında gözaltına alınmıştı.