İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2021 Çarşamba / 4 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5368
  • EURO
    8,966
  • ALTIN
    419.084
  • BIST100
    1568.92
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı
Güncel

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı

İstanbul Şişli'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Azerbaycan ile İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen İran uyruklu şüpheli Farzad F. (41) yakalandı. Kimseyi dolandırmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sözlü ifadesinde, 'Ben o ülkelerde çok fazla inşaat işi yaptım. Herkese yaptıklarımı teslim ettim. Kimseyi de dolandırmadım.' dediği öğrenildi.

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 14:35 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:35
ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da gayrimenkul dolandırıcılığı yaptığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Farzad F.'nin adresini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheliyi Şişli'de ikamet ettiği adreste yakaladı. Şüphelinin emniyetteki sözlü ifadesinde, "Ben o ülkelerde çok fazla inşaat işi yaptım. Herkese yaptıklarımı teslim ettim. Kimseyi de dolandırmadım." dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.