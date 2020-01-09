İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8854
  • EURO
    6,5425
  • ALTIN
    293.877
  • BIST100
    117802
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı
Güncel

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı.

AA09.01.2020  17:19 - Güncelleme: 09.01.2020  17:19

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.

Kimlik kontrollerinde teröristin, Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti
ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

'Orayı Hafter’e bırakmayız'
'Orayı Hafter’e bırakmayız'

'Orayı Hafter’e bırakmayız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.