Interpol´ün aradığı Türk Lviv´de yakalandı
Ukrayna´nın en batısında bulunan Lviv´de Ukrayna sınır güvenlik görevlilerinin, Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşını gözaltına alarak Macaristan´a teslim etmeye hazırlandıkları söylendi.
- DHA
Ukrayna Sınır Güvenlik Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, İstanbul´dan Ukrayna´nın Lviv Havalimanı´na gelen 1975 doğumlu bir Türk vatandaşının, Interpol tarafından arandığının ortaya çıkması üzerine, gözaltına alındığı belirtildi. Macaristan´da Macar Ceza Kanunu´nun 399. Madddesi çerçevesinde kara para aklama hakkında dava açılmış olan Türk vatandaşının, Ukrayna makamları tarafından Macaristan´a teslim edileceği belirtildi.
Ukrayna´nın Lviv Havalimanı´nda geçtiğimiz günlerde de, üç Türk vatandaşının sahte pasaportlarla giriş yapmaya çalıştıklarının anlaşılması üzerine, bu kişiler Türkiye´ye geri gönderilmişti.
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