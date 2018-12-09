Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Interpol´ün aradığı Türk Lviv´de yakalandı

Ukrayna´nın en batısında bulunan Lviv´de Ukrayna sınır güvenlik görevlilerinin, Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşını gözaltına alarak Macaristan´a teslim etmeye hazırlandıkları söylendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna Sınır Güvenlik Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, İstanbul´dan Ukrayna´nın Lviv Havalimanı´na gelen 1975 doğumlu bir Türk vatandaşının, Interpol tarafından arandığının ortaya çıkması üzerine, gözaltına alındığı belirtildi. Macaristan´da Macar Ceza Kanunu´nun 399. Madddesi çerçevesinde kara para aklama hakkında dava açılmış olan Türk vatandaşının, Ukrayna makamları tarafından Macaristan´a teslim edileceği belirtildi.
 
Ukrayna´nın Lviv Havalimanı´nda geçtiğimiz günlerde de, üç Türk vatandaşının sahte pasaportlarla giriş yapmaya çalıştıklarının anlaşılması üzerine, bu kişiler Türkiye´ye geri gönderilmişti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

İngilizlerin Kudüs´ü ele geçirmesi - Tarihte bugün 9 Aralık 1917

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA