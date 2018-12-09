Interpol´ün aradığı Türk Lviv´de yakalandı

Ukrayna Sınır Güvenlik Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, İstanbul´dan Ukrayna´nın Lviv Havalimanı´na gelen 1975 doğumlu bir Türk vatandaşının, Interpol tarafından arandığının ortaya çıkması üzerine, gözaltına alındığı belirtildi. Macaristan´da Macar Ceza Kanunu´nun 399. Madddesi çerçevesinde kara para aklama hakkında dava açılmış olan Türk vatandaşının, Ukrayna makamları tarafından Macaristan´a teslim edileceği belirtildi.

Ukrayna´nın Lviv Havalimanı´nda geçtiğimiz günlerde de, üç Türk vatandaşının sahte pasaportlarla giriş yapmaya çalıştıklarının anlaşılması üzerine, bu kişiler Türkiye´ye geri gönderilmişti.