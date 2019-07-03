Interpol'ün listesindeki 2 DEAŞ'lı kadın Suriye sınırında yakalandı
Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı 2 Rus kadın 9 çocukla birlikte sınırda yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı 2 DEAŞ’lı kadın, 9 çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Suriye sınırında yakalanan B.I. ile F.B. çocuklarıyla birlikte jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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