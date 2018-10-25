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İntihar eden adama 'atla' diyen kadınlar 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin isimli şahsa 'atla' diyerek tepki gösterdiği iddia edilen iki kadın intihara teşvik suçundan 3 yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2.5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö’yü intihara teşvik sucundan 3 yıl 4 ay hapisle cezasına çarptırdı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.
 
10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde maktül E.Ç’nin Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatılıyordu. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U. ve Merve Ö.’nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik "Atlasana ulan" deyip küfür ettikleri belirtiliyordu. Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek "Atla he, atla" diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydediliyordu. Şüpheliler hakkında, "intihara yönlendirme" suçundan TCK’nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.

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