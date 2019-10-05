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Kocaeli’de sır olay! Küçük Vail’in babası konuştu: Namaza diye çıktı, ne oldu ise o andan sonra oldu

Kocaeli’de 9 yaşındaki Suriyeli Vail’in mezarlık kapısına kendisini asarak intihar etmesi Türkiye gündemine oturdu. Suriyeli Vail’in intiharına ilişkin 24 TV muhabiri Adem Hançer’e konuşan acılı baba, 'Annesine namaza gittiğini söyledi ve evden çıktı. Oğluma ne oldu ise o andan sonra oldu.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Kocaeli'nin Kartepe Acısu Mahallesi'nde 2 gün önce gerçekleşen olayda 9 yaşındaki Suriyeli Vail el Suud, mahalle mezarlığının kapısında asılı bir şekilde bulunmuştu.
 
Türkiye gündemine kısa sürede giren olayda 9 yaşındaki Vail'in intihar ettiği belirtilmişti. Konu ile ilgili 24TV muhabiri Adem Hançer'e konuşan acılı baba Mustafa el Suud, "Okulda galiba bir olay olmuş. Öğretmenleri ayırmış çocukları. Sanırım okulda dövmüşler. Eve geldiğinde annesi onun üzgün olduğunu görmüş. Normalde de Vail duygusal bir çocuktur. Annesine namaza gittiğini söyledi ve evden çıktı. Oğluma ne oldu ise o andan sonra oldu." dedi.
 
Oğlunun helali haramı çok iyi bildiğini belirten baba Mustafa el Suud, "Eğer intihar ettiyse onu raddeye getiren bir şey oldu." sözlerine yer verdi.
 
Muhabir Hançer'in, "Siz evde döver miydiniz?" sorusuna ise Mustafa el Suud, "Hayır, asla. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Annesi de çocukları için çok hassastır. Hatta Vail küçük kardeş olmasına rağmen abilerine her zaman büyüklük yapar. Onların yanlışlarını Vail düzeltir. Akıllı bir çocuktur." şeklinde cevap verdi.
 
"BİZ TÜRKİYE'YE ZULÜMDEN KAÇARAK ÇOCUKLARIMIZI KURTARMAK İÇİN GELDİK"
 
Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiklerini söyleyen acılı baba, "Biz Türkiye'ye kaçarak çocuklarımızın geleceğini kurtarmak için geldik. Hayatı seven hassas bir çocuktu Vail. Derslerinde başarılı hem okulunda hem mahallesinde hem de camide çok sevilen bir çocuktu." dedi.
 
"4,5 yıl önce buraya geldik ve burada komşularımız ile hiçbir problem yaşamadan hayatımızı sürdürüyoruz. Biz komşularımız ile bir aileyiz. Ben onların çocuklarını kendi çocuklarımdan ayırmam onlar da Vaili kendi evlatları gibi severler."
 
"BU OLAYIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUM"
 
Türk yetkililerden son olarak bir isteği olduğunu belirten baba Mustafa el Suud, "Polis ve savcı hemen geldi. Hiçbir şey eksik yapılmadı, sağolsunlar. Ama ben yetkililerden bu olayın çözülmesini istiyorum.. Oğlum Vail intihar mı etti başka bir şey mi oldu öğrenmek istiyorum. Ben hayrın ve şerrin de Allah'tan geldiğine inanıyorum ne olursa olsun kabulümüzdür." sözlerine yer verdi.
 

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