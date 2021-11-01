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İntihar sanılmıştı, gerçeğin çok farklı olduğu sonradan anlaşıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 hafta önce ağaca asılı ölü bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 17:01
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 25 Ekim'de ağaca asılı ölü bulunan Erkan Koldaş'ın (31) vücudunda darp izine rastlanılması üzerine çalışma başlattı.

Koldaş'ın ölümü başta intihar olarak değerlendirilse de polis, maktulün arkadaşı B.Z. üzerine yoğunlaştı.

Gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti.

Şüpheli, ifadesinde, Koldaş ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını, bir müddet boğuştuktan sonra hareketsiz kalan Koldaş'ı ağaçlık alana götürüp iple ağaca astığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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