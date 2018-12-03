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İntihara teşebbüs eden kadını komşuları ipten indirdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ahırda kendisini tavana asarak intihar teşebbüsünde bulunan kadını komşuları ipten indirdi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Savran Köyünde ikamet eden S.S. (42), isimli kadın, bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini ahırda iple tavana astı. Bir süre sonra durumu fark eden S.S’nin komşuları, kendisini asan S.S’yi ipten indirerek 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.S.,  Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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