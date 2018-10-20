IP adresinizi kolayca bulmanız için yapmanız gereken her şey

IP adresinizi bilmek günlük kullanım için hayati bir şey olmasa da zararı da olmayacaktır ve işe yarayabilir. Bir oyun oynarken ya da internet hızınızı bir nebze de olsa arttırmak için IP adresinizi bilmeniz sizin yararınıza olabilir.

Açık IP Adresinizi Nasıl Öğrenirsiniz?

Google’a gidip “what's my ip address” yazarsanız açık IP adresinize ulaşabilirsiniz. Eğer Google’ın IP adresinizi bulmasına güvenmiyorsanız WhatIsMyIpAddress ya da IPLocation gibi siteler de size bu hizmeti sağlayabilir. Bu siteler size sisteminiz ve ağınız hakkında da bilgiler verebilir.

Local IP Adresinizi Nasıl Öğrenirsiniz?

- Bilgisayarınızın arama kutusuna “CMD” yazın ve komut istemini açın.

- Açılan ekrana “ipconfig” yazın ve Enter tuşuna basın.

- Ekran bir anda yazılar ve numaralar ile dolacak ancak endişelenmenize gerek yok. Gelen şeylerin hepsi yararlı bilgiler. Sizin aradığınız şey ise “Ipv4 Address” yazan satır.

- Burada yazacak olanlar Local IP adresiniz olacak.

Yararlı başka bir bilgi ise “Default Gateaway” bilgisi olacaktır. Bu yazıyı takip eden rakamlar size modeminizin IP numarasını verecektir. İnternetinizle ilgili sorun yaşamanız durumunda bu bilgi de işinize yarayabilir.