İP Belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti
Gülşehir Belediyesinin İYİ Partili meclis üyesi Raşit Kılıçkaya partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.
- İHA
İP Gülşehir Belediyesi meclis üyesi olan Raşit Kılıçkaya partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. AK Parti’ye geçen Kılıçkaya’nın parti rozetini AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz takarken yaptığı açıklamada, “Gülşehir AK belediyeciliği hak ediyor. Gülşehir 31 Mart seçimlerinde önce millet önce memleket diyor. İYİ Parti’den istifa ederek partimize geçen belediye meclis üyesi arkadaşımız Raşit Kılıçkaya’ya hayırlı olsun diliyorum” dedi.
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