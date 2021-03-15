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İp il bağlanıp, sopa ve yumruk darbeleriyle işkence gören adam hayatını kaybetti

Manisa'da mesire alanında 4 kişi tarafından ip ile bağlandıktan sonra yumruk ve sopa darbeleriyle feci şekilde dövülen İlyas Filiz (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 18:40
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Olay bugün saat 01.00 sıralarında Adala Mahallesindeki mesire alanında meydana geldi. İlyas Filiz ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken iddaya göre İlyas Filiz, baçıkla Ali Akın'ı karnından yaralayıp, kaçtı. Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları, Filiz'in peşine düştü. Yaklaşık yarım saat kadar sonra Filiz'i mesirei alanı yakınında yakalayan E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26), ip ila bağladıktan sonra sopa ve yumruk darbeleriyle öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ali Akın'ın ilçede bir özel hastanede gördüğü tedavinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Akın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma olayın ardından Filiz'i bağlayıp, darp ederek ölümüne neden oldukları ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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