İP ile CHP arasında gerilim tırmanıyor! Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü karar

İP Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dün katıldığı bir yayında yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane Buluşması sürecine değinen Akşener, bu buluşma esnasında CHP'li yöneticilerin tavırlarını eleştirerek o dönem sürecin yönetilemediğini savundu. Akşener ayrıca o dönem Kılıçdaroğlu'nu aradığını ama ulaşamadığını belirtip CHP'li yöneticileri hedef alarak "Saçmalık, ahmaklık, geri zekâlılık. Aynı işte geri zekâlılık her tarafta mevcut onun için böyle oluyor....Kurmay zekânız olsa beni arardınız, ben de kendi telefonumdan sizi halka gösterirdim" ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK, AKŞENER'İN SÖZLERİNİ GEÇİŞTİRDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise düzenlediği basın toplantısında, kendisine konu hakkında yöneltilen soruya dün yanıt verip "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok" diyerek geçiştirdi.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI!

Sabah'ta yer alan habere göre; Öztrak'ın Akşener'in hakaret dolu sözlerini geçiştirmesi ardından bir başka gelişme daha yaşandı. 9 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti Meclisi Toplantısı yaşanan felaket sonrası ertelenmişti. Ancak Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin üst kurmaylarını yani Parti Meclisi Üyeleri toplantısını yapma kararı aldığı ve Parti Meclisi Üyelerini toplantıya davet ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu partinin desteğini alarak masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

İşte o belgede yer alan bilgiler;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi: "09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Gündem:

1: Saygı duruşu

2: Genel Başkanın Sunuşu

3: Afetle ilgili genel değerlendirmeler

4: 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme

5: Dilek ve öneriler