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İP İzmir Teşkilatı, CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesine tepki gösterdi

İP Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer ile ilgili, 'Aday gösterilmesi ile birlikte tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır.' yorumunu yaptı.

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İP İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Tunç Soyer ile ilgili, "Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" yorumunu yaptı. 
 
"PARTİ DİSİPLİNİNE SAYGILIYIZ AMA TABANIMIZ TEPKİLİ"
 
Kırkpınar, "İzmir İP olarak CHP PM'nin kararını parti hiyerarşisi gereği ve teşkilat disiplinimizin sonucu olarak saygı ile karşılıyoruz. İzmir sorunlarını birlikte yaşadığımız ve birlikte aşacağımız bir kenttir. Bu gerçekten yola çıkılarak bir iş birliğine gidilmiştir. İzmir iktidar partisinin 17 yıldır hayalinde ve rüyasında olan bir kenttir. Bu bilinçten hareketle, aday tespitlerinde her kesimi kucaklayacak ve aynı zamanda toplumun belirli kesimlerinin de hassasiyetlerini dikkate alarak bir tercihte bulunulması önceliğimiz iken, son CHP PM'de Soyer’in aday gösterilmesi ile birlikte parti tabanımız ve bazı teşkilatlarımızda tepkiyle karşılanmıştır. Bundan sonraki süreçte Soyer kendi sorumluluğu alanında ve adaylığında kendi üzerine düşeni yapmalıdır" diye konuştu.
 

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