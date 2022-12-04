İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2022 Pazar / 11 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İP kongresinde ortalık savaş alanına döndü! Partililer birbirlerine saldırdı
Güncel

İP kongresinde ortalık savaş alanına döndü! Partililer birbirlerine saldırdı

Rize'de İP Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

DHA4 Aralık 2022 Pazar 20:46 - Güncelleme:
İP kongresinde ortalık savaş alanına döndü! Partililer birbirlerine saldırdı
ABONE OL

İP Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönül Er'in başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi.

Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.