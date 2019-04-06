İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

Seçimlerde sıfır çekerek büyük hezimet yaşayan İP, başarısızlığın sebebini oy pusularının siyah-beyaz olmasına bağladı. Bazı ilçelerde seçimleri az farkla kaybettiklerini belirten İP'in Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Seymen “Siyah-beyaz oy pusulaları, partimizin amblemini halkın anlamasını zorlaştırdı" dedi.

"HALK SARI GÜNEŞİ SİYAH GÖRDÜ"

Seymen, "Siyah-beyaz oy pusulaları, partimizin amblemini halkın anlamasını zorlaştırdı. Partimizin sarı güneş amblemi siyah göründü. Vatandaş gitmiş, siyah güneşin altına değil de üstüne mühür basmış. Sandık görevlileri de oyu geçersiz saymış. İşte bu yüzden sayım istedik." şeklinde konuştu.