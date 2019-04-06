15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6272
  • 6,3187
  • 233.628
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

31 Mart yerel seçimlerinde hiçbir ilde adayları başarı gösteremeyen İP, başarızlığının sebebi olarak oy pusulasını gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Seçimlerde sıfır çekerek büyük hezimet yaşayan İP, başarısızlığın sebebini oy pusularının siyah-beyaz olmasına bağladı. Bazı ilçelerde seçimleri az farkla kaybettiklerini belirten İP'in Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Seymen “Siyah-beyaz oy pusulaları, partimizin amblemini halkın anlamasını zorlaştırdı" dedi.

"HALK SARI GÜNEŞİ SİYAH GÖRDÜ"

Seymen, "Siyah-beyaz oy pusulaları, partimizin amblemini halkın anlamasını zorlaştırdı. Partimizin sarı güneş amblemi siyah göründü. Vatandaş gitmiş, siyah güneşin altına değil de üstüne mühür basmış. Sandık görevlileri de oyu geçersiz saymış. İşte bu yüzden sayım istedik." şeklinde konuştu.

''Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidecek

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

Bunu yapabilen yedinci ülke oldu

'Bizi ileriye ekosistem taşıyacak'

'Bizi ileriye ekosistem taşıyacak'

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

Mısır tarihinde bir ilk! Canlı yayında açılacak

İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

İP, seçimdeki yenilgisini pusulaya bağladı

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

Terör örgütünün iğrenç yüzünü tek tek anlattı

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar

İngilizleri şaşkına çeviren pasaportlar

Onların adı Muhteşem 8'li, nefes kesiyorlar

Onların adı Muhteşem 8'li, nefes kesiyorlar
 

POPÜLER HABERLER

'Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!'

'Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!'

Balinalar yürüyebiliyormuş, 43 milyon yıllık 4 bacaklı balina fosili bulundu

Balinalar yürüyebiliyormuş, 43 milyon yıllık 4 bacaklı balina fosili bulundu

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Hastalığına aldırmadı, engelleri yollarda aştı

Hastalığına aldırmadı, engelleri yollarda aştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA