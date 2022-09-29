İP tiyatrosunda yeni perde! Eşi konuştu: Karım yalan söylüyor

Ankara'da Meral Akşener'e "Açım, ölüyorum, geçinemiyorum" şeklinde serzenişte bulunan Nurgül Sipahi ve Genel Başkanları ile oynadıkları tiyatroya ilişkin çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Akşener'e "Gerçekten açım. Biz ölüyoruz, açız, aç" diyen Nurgül Sipahi'nin izini sürerek iki dairesini ve oturduğu siteyi görüntülemişti. Son olarak da Sipahi'nin eşi Ahmet A Haber'e konuştu.

Sipahi'nin yalan söylediğini açıklayan eşi, kendisini partinin kışkırttığını ve yalan söylediğini belirtti.

AKŞENER'E "AÇIM" DEDİ EVİ, KİRA GELİRİ VE MAAŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

"Açım, ölüyoruz" diyen Nurgül Sipahi'nin mal varlığı açlığın farklı bir yönünü gösterdi. İYİ Parti Etimesgut teşkilatına üye olan Sipahi'nin, Etiler Mahallesi'nde 2.5-3 milyon Türk lirası değerinde dairelerinin, emekli maaşının ve kira gelirinin olduğu ortaya çıktı.

EŞİ KONUŞTU: YALAN SÖYLÜYOR

Eşinin "Açız" diye Meral Akşener'e sızlandığı videoları izleyen Ahmet Sipahi yalan söylediğini belirterek gelirlerini tek tek açıkladı.

KİRA GELİRİ DE VAR

Eşinin gelirlerine ilişkin "Aç değil. Yalan söylüyor. 3 bin 500 TL kira geliri ve haricen emekli maaşı var" dedi.

OTURDUĞU SİTEDE KİRALAR 6 BİN TL!

Eşi 4 bin 800, kendisi ise 4 bin 400 lira emekli maaşı alan Sipahi'nin, iki çocuğunun memur olduğu, kızının 2012 model Chevrolet marka aracının bulunduğu tespit edildi.

PARTİ ÜYESİ OLDUĞU DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sipahi'nin sıradan bir vatandaş gibi Akşener ile konuştuğu videoların ardından İYİ Parti üyesi olduğu da parti faaliyetlerinde çekilmiş çok sayıda fotoğrafı ortaya çıktı.

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