İP tiyatrosunda yeni perde! O isim Kartal teşkilatından çıktı

Partisinin grup toplantısında her hafta bir kişiyi kürsüye davet eden ve eline tutuşturulan metinle hükümeti hedef aldıran İP Genel Başkanı Meral Akşener'in bir tiyatrosu daha deşifre oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri'ye ziyarette bulunan Meral Akşener, sokakta ilerlediği sırada bir gençle konuştu. Akşener'e kameralar önünde dert yanan genç, geçinemediğini ifade ederek evden dışarı çıkamadığını söyledi.

"EVDEN ÇIKAMIYORUM, AĞLIYORUM"

Yeni Şafak'ta yer alan İsminin Ensar Kaşçıoğlu olduğu öğrenilen genç şu ifadeleri kullandı:

"Cebimde 10 lira var. Evden dışarı çıkmıyorum ki bir su almayayım diye. Bir su 4 lira, bir şey yiyelim desek her şey 15-20 liradan başlıyor. Bir kalem 20, bir defter 30 liradan başlıyor. Kara kara düşünüyorum, evde ağlıyorum. Ben kantinde ne yiyeceğim, ben aç mı kalacağım diyorum. Bu devlet bizi niye düşünmüyor?

Devlet bize neden bir şey sunmuyor? Biz nasıl iyi bir eğitim alırız? Biz bu devletin genci değil miyiz? Suriyeli mi olmam lazım?, Afgan mi olmam lazım eğitim desteği almam için. Bir kalem 30 lira olur mu ya. Marketlerde artık kalemi taksitle veriyorlar."

SOSYAL MEDYA HESABI İP'İN HESABINI ARATMADI

Akşener'in sözde Silivri'de karşılaştığı Ensar Kaşçıoğlu'nun İP Kartal İlçe Başkanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı. Ensar Kaşçıoğlu'nun sosyal medya hesaplarının İP'in resmi hesabını aratmadığı görüldü.

Kaşçıoğlu'nun İP Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile de pek çok fotoğrafının olduğu belirlendi.