Yerel seçimler yaklaşırken muhalefette seçimlerde alınan hezimetin faturası kesilmeye devam ediyor.

Medyascope'ta yer alan habere göre; İP İstanbul il teşkilatının Coşkun Yıldırım'dan memnun olmadığı ve bu memnuniyetsizliğin İP Genel Başkanı Meral Akşener'e iletildiği iddia edildi. Söz konusu şikayet sonrası Akşener de Coşkun Yıldırım'ı görevden aldı.

Edinilen bilgiye göre il başkanlığına İP Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun getirilecek.

Coşkun Yıldırım, İP İstanbul İl Başkanlığı'nın 8 Ocak 2023'te Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede seçilmişti. Yıldırım kongrede tek adaydı.

Yıldırım iki gün önce (25 Eylül) X hesabından "İstanbul İl Başkanlığı olarak görevimizin başındayız" diye yazmıştı.