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İP'den İmamoğlu'nun ittifak çağrısına tepki: Bundan sonra bizi aramasınlar

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, yerel seçimlerde ittifak isteyen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert çıktı. 'Bundan sonra bizi aramasınlar.' diyen Uz, 'Seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlularından biri Ekrem İmamoğlu'dur. Seçim zamanı Kılıçdaroğlu'nun kapısına nasıl gittilerse yine CHP adayı olarak devam etsinler' dedi.

14 Eylül 2023 Perşembe 20:46 - Güncelleme:
İP'den İmamoğlu'nun ittifak çağrısına tepki: Bundan sonra bizi aramasınlar
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İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarına ilişkin kararını değerlendirdi. İttifakın hala gerekli olduğunu savunan İmamoğlu, "Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti kanadından çok sert tepki geldi. Haber Global TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, CHP'den kendilerine yöneltilen 'yeniden ittifak' çağrılarına tepki gösterdi.

"BUNDAN SONRA BİZİ ARAMAYIN"

"Bundan sonra bizi aramasınlar." diyen Uz, "Biz pazarlık kapısında değil milletimizin gönlünde yer alacağız." diye konuştu.

Sözlerinin devamında, "Türkiye için ittifak yapamayanlar, şimdi kendi koltukları için ittifak talep etmesin." diyen Uz, "Seçimin kaybedilmesinin en büyük sorumlularından biri Ekrem İmamoğlu'dur." dedi.

Uz, "Seçim zamanı nasıl Kılıçdaroğlu'nun kapısına gittilerse, şimdi CHP'nin adayı olarak devam etsinler" diyerek tepkisini sürdürdü.

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